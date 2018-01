Eletrobrás nega plano interno para venda de ações da União A Eletrobrás acaba de negar a existência de um plano interno para a venda de uma fatia das ações em poder da União. No entanto, no fato relevante, a companhia informa que "não existe nenhum estudo no âmbito da Eletrobrás, relativo à redução da participação acionária da União". Ou seja, deixa em aberto a possibilidade de um projeto elaborado pelo próprio governo federal. Na quarta-feira da semana passada, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, anunciou a intenção do presidente Lula de transformar a companhia em uma "Petrobras do setor elétrico". Para isso, seriam estudadas uma série de medidas, como a venda de uma parte da fatia do governo na estatal a fim de levantar recursos para investimentos. Outra idéia é mudar a legislação que impede a empresa de captar recursos no mercado externo. As declarações fizeram os papéis da companhia disparar na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Só no mês de novembro, a alta foi de mais de 8%. O fato relevante divulgado na tarde desta sexta-feira também não menciona a análise de outras medidas em relação à Eletrobrás. O comunicado atende a uma determinação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que pediu explicações após as declarações do ministro. Veja a íntegra do texto: "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS FATO RELEVANTE Informamos aos Senhores Acionistas e ao Mercado em Geral que não existe nenhum estudo no âmbito da Eletrobrás, relativo à redução da participação acionária da União Federal no capital da Empresa, conforme já divulgado mediante Comunicado ao Mercado, veiculado no site da Eletrobrás no dia 29 de novembro último. Esclarecemos que quaisquer iniciativas que afetem os interesses dos acionistas são e serão sempre, preliminarmente, submetidas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Eletrobrás, e objeto de imediato Comunicado ao Mercado. Reafirmamos aos Senhores acionistas e ao Mercado em Geral nosso incondicional compromisso com a transparência das informações, dentro de nossa política de relações com os investidores, e em consonância com os esforços que vimos empreendendo para a adesão da Eletrobrás ao Nível 1 de Governança Corporativa, ao Pacto Global, à perseguição da listagem ao ISE - Bovespa, à adaptação aos requisitos da Lei Sarbanes & Oxley, à futura listagem de nossas ações na Bolsa de Valores de Nova York, através de programas de ADR do Nível II e a outras atividades no campo da Governança Corporativa. Rio de Janeiro 01 de dezembro de 2006. José Drumond Saraiva Diretor Financeiro e de Relações com Investidores"