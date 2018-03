Eletrobrás renegocia contratos de grandes consumidores As empresas do grupo Eletrobrás estão renegociando os contratos de venda de energia para grandes consumidores das regiões Norte e Nordeste. O objetivo é conseguir condições melhores para as estatais, em termos de volumes, prazos e preço da energia vendida. As conversas são feitas em paralelo à elaboração dos leilões de energia excedente das estatais, que encontrarão nestes consumidores o maior mercado. Segundo o presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, a estatal já esteve com a Companhia Vale do Rio Doce, maior consumidor de energia do Brasil, para conversar sobre a revisão dos contratos. "Queremos melhores preços". A Vale não se manifestou sobre o assunto. O presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace), Paulo Ludmer, disse que as conversas ainda estão em um estágio preliminar, que definirá os conceitos dos novos contratos. Os clientes que estão negociando com as estatais fazem parte de um grupo de empresas chamadas eletrointensivas, que compra energia direto das geradoras, sem passar por distribuidora. Por isso, pagam menos.