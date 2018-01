Eletrobrás registra prejuízo de R$ 3,9 bi no 1º trimestre A Eletrobrás teve prejuízo de R$ 3,898 bilhões no 1º trimestre do ano, informou a empresa em seu site na noite de ontem. No 1º trimestre do ano passado, a estatal registrou lucro de R$ 1,255 bilhão e no 4º trimestre de 2015, prejuízo de R$ 10,327 bilhões.