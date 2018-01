Eletrobras tem prejuízo líquido de R$ 4,225 bilhões no 3º trimestre

SÃO PAULO - A Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) encerrou o terceiro trimestre de 2015 com prejuízo líquido de R$ 4,225 bilhões, ante perdas de R$ 2,765 bilhões no mesmo período do ano passado. Já o prejuízo consolidado atribuído aos controladores foi de R$ 4,012 bilhões, uma diferença de R$ 1,252 bilhões em relação ao mesmo período de 2014.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das empresas controladas da Eletrobras entre julho e setembro ficou negativo em R$ 2,754 bilhões, ante Ebitda negativo de R$ 77 milhões do segundo trimestre do ano. A margem Ebitda ficou negativo em 34,4%, ante Ebitda negativo de 1% apurado no trimestre imediatamente anterior.

A receita operacional líquida somou R$ 7,902 bilhões, uma redução de 3,9% em relação ao segundo trimestre de 2015. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado houve um crescimento de 20%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado financeiro ficou positivo em R$ 1,438 bilhão no terceiro trimestre do ano, ante resultado também positivo de R$ 436 milhões apurado no segundo trimestre de 2015.