Eletrobras vai vender diretamente a energia de Itaipu A Eletrobrás passará a comercializar diretamente a energia gerada pela usina de Itaipu, conforme prevê a Medida Provisória 14, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Atualmente essa energia é comercializada por Furnas e pela Eletrosul, ambas subsidiárias integrais da "holding" estatal de energia elétrica. O presidente da Eletrobrás, Altino Ventura Filho, disse que a empresa não pretende criar outra subsidiária específica para comercializar essa energia, que será realizada internamente por um departamento da Eletrobrás. Ele não quis avaliar o impacto dessa decisão sobre Furnas e Eletrosul, mas admitiu que as subsidiárias "não gostarão" da decisão. No caso de Furnas, por exemplo, 48% das receitas de vendas no ano passado foram referentes à repasses da energia de Itaipu, no valor global de R$ 4,6 bilhões - a receita total de Furnas ficou em R$ 9,7 bilhões.