Eletrodomésticos serão testados na Casa Cor Mais que um encontro de decoradores e arquitetos, a Casa Cor funciona como um espaço para o teste de novos produtos. A Brastemp, por exemplo, fabricante de eletrodomésticos, está expondo durante o evento, que começa hoje em São Paulo, uma série de protótipos que não existem comercialmente, e podem, inclusive, não chegar às lojas. Uma das criações da empresa para este ano é a lavadora de roupa íntima, de 35 centímetros de altura, para ser instalada no banheiro de uma casa. O equipamento deve trabalhar em rotação mais suave que uma lavadora tradicional, e auxilia na tarefa de separ ar as peças íntimas que estragam facilmente se misturadas com roupas que serão lavadas no método tradicional. Outra novidade na Casa Cor é a geladeira com três portas para quem mora sozinho ou para um casal sem filhos. A parte inferior, que numa geladeira tradicional acomodaria frutas e verduras, traz uma espécie de adega, para guardar vinhos. Na parte do meio, espaço para refrigerar alimentos. E em cima, um freezer para os pratos congelados. Destaque ainda para o fogão com quatro bocas contínuas na horizontal, em vez de duas na frente e as outras atrás. A Brastemp vai testar também nesta edição da Casa Cor uma lavadora de roupas feita de aço inox, fugindo do branco que persegue o eletrodoméstico. A aposta em cores diferenciadas também foi estendida para uma geladeira preta e ainda para uma geladeira com porta transparente.