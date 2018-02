Eletroeletrônicos devem fechar ano com déficit O setor eletroeletrônico brasileiro deverá fechar 2002 com um déficit na balança comercial de cerca de US$ 8 bilhões, principalmente por conta da grande importação de componentes ativos, como chips e processadores, segundo afirmou hoje o presidente da Abinee, Carlos de Paiva Lopes. No ano passado, o déficit foi semelhante ao projetado para 2002: US$ 7,9 bilhões. Historicamente o setor é deficitário, até porque não há fabricantes locais desses componentes. " O grande vilão da balança do setor este ano serão esses componentes", afirmou Paiva Lopes, que participa de reunião com o comissário de comércio da União Européia, Pascal Lamy, em São Paulo. O setor também importa equipamentos para usinas térmicas hidrelétricas, entre outros, que também pesam na balança comercial. Apesar do déficit, Paiva Lopes acredita que o setor terá um crescimento de 10% a 12% neste ano. "Os segmentos de energia, componentes e partes e peças devem ter um bom ano" disse. O setor de telecomunicações deve ter um recuo de 50% em 2002 na comparação com o ano passado, segundo ele. Paiva Lopes acredita que o segmento terá um bom crescimento devido à queda nos juros, ao dólar estável e a contenção da inflação.