Eletroeletrônicos sofrem reajustes O setor de eletroeletrônicos já começa a reajustar preços. Os aumentos pedidos pelos fabricantes da linha branca desde fevereiro e março variam , de 2% a 6%. No caso dos aparelhos de imagem e som já foram fechadas encomendas com preços corrigidos em 3% na média. A pretensão da indústria era de reajustes de até 10%. Mas os aumentos acertados estão mais moderados porque a demanda não está tão aquecida. A indústria alega que o reajuste é necessário por causa do aumento de insumos, como o aço, componente importante na produção de geladeiras, freezers e fogões. Um fabricante da linha branca, informa que o preço do aço, por exemplo, teve reajuste de 12%. A indústria tem reivindicado reajustes em torno de 6%, mas em alguns produtos chegam a falar em 10%.