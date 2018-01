Eletroeletrônicos têm contribuição menor na balança em 2006 O setor eletroeletrônico de consumo deverá registrar saldo positivo da balança comercial em torno de US$ 150 milhões em 2006, segundo informou hoje a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Se confirmado, o resultado será 31,81% inferior ao verificado em 2005, quando o superávit atingiu US$ 220 milhões. De acordo com o presidente da Eletros, Paulo Saab, embora apresente saldo menor que o do ano passado, o setor continua sendo doador de recursos para a balança comercial brasileira. "As exportações ainda são maiores do que as importações, mantendo a balança comercial do setor eletroeletrônico de consumo superavitária", afirmou, em comunicado à imprensa. Saab destacou que o segmento responde por apenas 9% do déficit total da balança do complexo eletroeletrônico como um todo, que foi de cerca de US$ 9,5 bilhões em 2005. "Esse déficit, contudo, é puxado pela importação de componentes, e não de produtos acabados (produtos das linhas branca, de imagem e som e de portáteis)", observou. O presidente da Eletros alertou, entretanto, que há uma preocupação acentuada, entre os fabricantes instalados no Brasil, com a crescente importação também de produtos acabados que chegam ao País com preços e, em alguns casos, com qualidade abaixo dos fabricados aqui.