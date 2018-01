Eletroeletrônicos terão pior resultado comercial da história A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) terá, em 2006, o pior resultado comercial da história. De acordo com estimativas da entidade, o déficit comercial projetado para este ano ficará US$ 9,5 bilhões ante US$ 7,4 bilhões em 2005. Para o ano que vem, a estimativa é de que o déficit cresça 29%, atingindo US$ 12,3 bilhões. A balança comercial indica que, neste ano, o setor exportará US$ 9,2 bilhões e importará US$ 18,7 bilhões. Para 2007, a Abinee projeta crescimento de 9% das exportações, para US$ 10 bilhões, enquanto as importações devem subir 19%, para US$ 22,3 bilhões. O faturamento do setor em 2006 deve ficar R$ 105,67 bilhões, uma variação de 14% sobre o ano anterior. Para 2007, a estimativa é de um crescimento de 15% para R$ 121,4 bilhões. Já o número de empregados no setor será, neste ano, de 143 mil pessoas e, para o ano que vem, serão, pelo menos, 10 mil funcionários a mais do que em 2006. Pelos dados da Abinee, o maior faturamento do setor vem do segmento de Informática, que, neste ano, deve totalizar R$ 29,3 bilhões (alta de 22% ante 2005), crescendo 23%, para R$ 36,9 bilhões, em 2007. Em seguida, vem o setor de Telecomunicações, com faturamento previsto para este ano de R$ 17,6 bilhões (incremento de 7% sobre 2005), crescendo 8%, para R$ 19 bilhões, no ano seguinte.