Eletronorte quer devolver concessão de linha para Aneel A Eletronorte pretende devolver a concessão para a construção e operação de uma linha de transmissão entre Ji-Paraná e Vilhena, em Rondônia, por causa dos cortes nos orçamentos da estatal previstos para 2002 e 2003. O investimento no trecho da linha, parte do projeto de interligação entre Rondônia e Mato Grosso, está calculado em R$ 80 milhões, justamente o montante do corte do orçamento da empresa para 2002, inicialmente estimado em R$ 1,052 bilhão, segundo o presidente da companhia, José Antônio Munis Lopes. Ele acrescentou que não foi calculado o orçamento de 2003, "mas já contamos com um corte grande para o próximo ano". Segundo Lopes, embora a interligação entre Rondônia e Mato Grosso seja um investimento estratégico, a Eletronorte dará prioridade, daqui para diante, para as obras de duplicação da capacidade de Tucuruí, cuja primeira máquina deverá entrar em operação ainda neste ano. Ele lembrou que Tucuruí teve um papel estratégico durante o racionamento, despachando energia tanto para o Nordeste como para o Sudeste.