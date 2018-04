Eletronuclear aumentou prejuízo em 2001 O aumento de 115% na receita líquida em 2001 não foi suficiente para livrar a Eletronuclear do aumento do prejuízo do ano passado. O faturamento líquido da única empresa que gera energia nuclear no Brasil, através das usinas Angra I e Angra II, atingiu R$ 681 milhões em 2001 (R$ 316 milhões em 2000), mas o prejuízo líquido atingiu R$ 155,6 milhões em 2001, 130% superior aos R$ 67,7 milhões de 2000. Ele considera o valor de R$ 57,61 o MWh ?muito baixo?. ?Qual térmica no Brasil tem tarifa semelhante??, desafia Mota. Em termos operacionais, porém, o diretor da estatal controlada pela Eletrobrás acredita que a empresa teve um excelente desempenho. ?Nós geramos 14 milhões de megawatts, o que corresponde a 70% do total gerado pela Cemig e cerca de metade do produzido por Furnas, duas empresas tradicionais do setor?, comparou. ?Entre as 404 usinas nucleares em operação no mundo, Angra II foi apontada a 16ª melhor. Considerando que foi o primeiro ano de operação plena da usina de Angra II considero o desempenho muito bom?, complementou. O diretor da Eletronuclear acredita que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizará reajuste da tarifa da empresa até o final de abril. ?A expectativa era que o reajuste fosse concedido até março, mas acredito que de abril não passa?, disse o diretor financeiro da estatal controlada pela Eletrobrás. Na visão de Mota, a Aneel terá de conceder o reajuste da tarifa para ?restabelecer? o equilíbrio financeiro da empresa. ?Nós atuamos num setor de serviço regulado, que prevê remuneração aos investimentos realizados?, observou. Outro fator que afetou negativamente foi o seu pesado endividamento, inclusive vinculado ao dólar norte-americano. Só de encargos financeiros, a empresa contabilizou despesas de R$ 362,6 milhões em 2001, praticamente dobrando os R$ 181 milhões registrados no ano anterior. Além disso, a empresa contabilizou outros R$ 174,2 milhões a título de ?amortização da dívida?. O endividamento da empresa se agravou por não ter recebido ainda a energia comercializada no Mercado Atacadista (MAE). ?Temos R$ 213 milhões para receber, mas ainda não temos informação de quando será a liquidação financeira?, comentou. A Eletronuclear foi uma das poucas empresas do setor elétrico que não se beneficiou da explosão do preço da energia elétrica no mercado atacadista (MAE) no ano passado. Por decisão do governo, a energia da empresa é toda comercializada por Furnas a preço fixo. Um técnico de Furnas informou que a maior parte da energia de Angra I e Angra II foi fornecida com base nos ?contratos iniciais?, a preços fixos, mas houve uma sobra de pelo menos 400 MW para ser comercializada no mercado livre. A potência total de Angra I e Angra II está em torno de 1.900 MW, dos quais 1.266 MW estão comprometidos com os contratos iniciais. A empresa gerou cerca de 1.600 MW ao longo de 2001, e esse adicional foi colocado em negócios no MAE. Como toda energia gerada no Brasil foi ?despachada? pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Furnas conseguiu revender essa energia por preço superior a R$ 400,00 o megawatt-hora. ?De fato, a energia de Angra I e II permitiu um bom ganho para Furnas?, comentou o técnico da empresa.