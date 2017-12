Eletronuclear desliga novamente usina de Angra 2 A Eletronuclear desligou novamente a usina de Angra 2 no último sábado, segundo informou em nota divulgada hoje. A usina de 1.350 MW precisou ser desligada para que sejam feitos novos testes no gerador elétrico principal. A usina tinha sido reativada no último dia 14, depois de mais de dois meses parada por problemas com a alta umidade no gerador. Segundo a nota da Eletronuclear esta nova parada já estava prevista. Não há previsão de quando a usina volta a operar.