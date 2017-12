Eletronuclear prevê religar Angra 2 no fim de semana A Eletronuclear, braço da Eletrobrás que opera as centrais nucleares, espera que a usina Angra 2, que foi desligada ontem por causa de falha em um transformador, tenha seu funcionamento normalizado no próximo fim de semana. Segundo nota distribuída pela companhia, o transformador elétrico que apresentou problemas está sendo trocado por um reserva que se encontra dentro da Central Nuclear. A Eletronuclear informou, ontem, que a falha não resultou em riscos para os profissionais da empresa e nem para o ambiente, já que ocorreu fora da área nuclear da usina. Técnicos do setor elétrico asseguraram, também, que o desligamento da usina não afetou o fornecimento de energia.