Eletropaulo adia cortes de luz A Eletropaulo decidiu ontem adiar de 15 para 20 de agosto o corte de luz dos consumidores que não cumpriram a meta de consumo imposta pelo plano de racionamento do governo. O corte tem duração de três dias e é feito 48 horas após o cliente ser notificado pela concessionária. Em caso de reincidência, a duração do corte é de seis dias. Segundo a distribuidora, o adiamento se deve à "necessidade de fazer uma análise mais criteriosa" dos pedidos de revisão de meta. De acordo com a empresa, cerca de 1 milhão dos seus 4,8 milhões de clientes não cumpriram a cota em julho. A área de concessão da Eletropaulo abrange a Capital e mais 23 municípios do Estado de São Paulo. A distribuidora é responsável por 38% do consumo no Estado e 13% no Brasil, num total de cerca de 16 milhões de pessoas. A queda no consumo de energia elétrica no mercado da Eletropaulo foi de 23,9% no acumulado de agosto, até ontem, em relação ao ano passado.