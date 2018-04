Eletropaulo: agência do Centro muda de endereço A partir de junho, o posto de atendimento da Eletropaulo que funciona no Poupatempo Sé, no Centro de São Paulo, será transferido para a Rua 25 de janeiro, 320, próximo à estação Luz do metrô. As solicitações de atendimento como pedidos de segunda via, revisão de conta e transferência de titularidade serão agregadas às solicitações técnicas, como novas ligações e aumento de carga. A Eletropaulo também vai expandir sua estrutura de agentes credenciados, estabelecimentos comerciais autorizados pela empresa para atender o consumidor. Estes estabelecimentos estão capacitados para receber pagamentos de contas, pedidos de religação, mudanças no cadastro e emissão de segunda via. Na região central da cidade a Eletropaulo possui dois credenciados: Papelaria Estadão - Viaduto 9 de Julho, 172 e Califa Telefonia, rua Santa Ifigênia, 206. O atendimento na agência da rua 25 de janeiro, 320, será das 8h30 às 16h30, de segunda à sexta-feira. O consumidor tem ainda como opção ir a agência mais próxima de sua casa ou estabelecimento, cujo endereço está disponível na própria conta de luz.