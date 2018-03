Eletropaulo avalia pesquisa de reclamações do Procon-SP Quinta colocada no ranking de reclamações da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, a distribuidora de energia elétrica Eletropaulo avalia que o número de queixas registradas no Procon-SP é pequeno perto do universo de pessoas que atende, mas pretende evoluir no atendimento ao seus clientes. De acordo com os dados revelados pelo diretor de marketing da Eletropaulo, Luiz Hernandes, as 653 reclamações registradas pelo Procon-SP representam 0,012% das 5 milhões de unidades consumidoras atendidas pela distribuidora. ?Respeitamos a pesquisa do Procon-SP e utilizamos esses números para medir nosso atendimento ao consumidor. Mas, comparado ao número de clientes a quantidade de reclamações é pequena?, afirma. O diretor de marketing da Eletropaulo destaca que das 653 reclamações registradas no Procon-SP, metade foi solucionada á vontade do cliente e a outra metade foi considerada improcedente. A maioria das reclamações registradas contra à distribuidora no Procon-SP corresponde a aumento de tarifas, cobrança indevida, dúvidas sobre contrato e danos materiais causados por falhas na rede elétrica. Luiz Hernandes avisa que a empresa está trabalhando para zerar as reclamações. ?O objetivo do atendimento ao cliente da Eletropaulo é que o consumidor não precise recorrer ao Procon. Possuímos toda uma estrutura com call center, postos de atendimento e ouvidoria para solucionar os problemas com clientes?, explica o diretor de marketing da distribuidora.