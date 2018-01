Eletropaulo começa cortes de quem saiu da meta Dois mil consumidores da Eletropaulo terão o fornecimento de energia interrompido nos próximos dias. Os primeiros clientes, que tiveram ou ainda terão a eletricidade desligada, são aqueles que, além de ultrapassarem a meta estabelecida pelo governo por dois meses consecutivos, estão inadimplentes. Esta foi a maneira que a Eletropaulo encontrou para não contrariar as duas partes interessadas. Por um lado, a distribuidora atendeu a determinação da Câmara de Gestão da Crise Energética (CGCE), mas também não foi contra as liminares que estavam vigorando. Os primeiros cortes começaram a ser feitos em toda a área de atuação da distribuidora, mas o balanço somente sairá hoje. Teoricamente, todos os desligamentos poderiam ter sido realizados ontem, afirma o gerente de atendimento da concessionária, Fernando Mirancos. Isso porque a empresa tem capacidade de cortar dez mil residências por dia. Ele admite que a resistência dos moradores será grande. Nos casos em que os eletricistas não tiverem permissão para entrar no local para fazer o desligamento no medidor, a opção será cortar o fio dos postes. Mas, nesta situação, o restabelecimento da eletricidade tende a ser mais demorado, diz Mirancos. Os consumidores que resistirem aos dois métodos de cortes poderão enfrentar ação judicial movida pela concessionária, o que pode levar anos para ter uma decisão definitiva. Até a tarde de ontem, nenhum órgão de defesa do consumidor havia registrado reclamações de cortes em residências. Mas, segundo informações obtidas pelo Estado, no Grande ABC somente quatro cortes foram efetuados. E todos os punidos estavam inadimplentes. Liminares O juiz Luiz Eurico Costa Ferrari, da 4.ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo, suspendeu ontem a liminar que impedia os consumidores atendidos pelas empresas Eletropaulo e Bandeirantes de terem a energia elétrica cortada por ultrapassarem a meta de consumo, em ação movida pelo Ministério Público Estadual. Segundo o procurador de Justiça Marco Antonio Zanellato, a decisão se baseou na liminar de ação de declaração de constitucionalidade concedida pelo Supremo Tribunal Federal às medidas de racionamento. Zanellato explica que a emenda da Constituição que criou a Ação de Declaração de Constitucionalidade permite uma dupla interpretação. "Alguns juízes acreditam que, enquanto a ação não for julgada em definitivo, o Judiciário tem o poder de suspender as decisões", diz. "A emenda é recente, de 1998, e ainda não há jurisprudência sobre ela, o que causa confusão sobre qual deveria ser cumprida. Até agora, ninguém deixou isso claro." De acordo com o procurador, mesmo com a suspensão da liminar, o consumidor que se sentir injustiçado com o corte pode entrar com uma ação nos juizados de pequenas causas e reclamar nos órgãos de defesa ao consumidor.