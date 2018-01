Eletropaulo corta energia de 500 consumidores A Eletropaulo realizou cerca de 500 desligamentos no primeiro dia de corte para punir quem ultrapassou as metas de racionamento estipuladas pelo governo. De acordo com a concessionária, o número ficou bem abaixo da expectativa. No total, essa primeira lista inclui dois mil cortes de energia de consumidores que superaram a cota e também estão inadimplentes. Mas, mesmo quem está com a conta regular, está sujeito ao desligamentos nos próximos dias. A Eletropaulo afirma que está cumprindo as determinações da Câmara de Gestão da Crise Energética (GCE). As distribuidoras têm evitado dar muitas informações sobre os cortes de energia pela ultrapassagem das metas estipuladas pelo governo. O motivo pode estar na falta de consenso entre as determinações da GCE e das liminares ainda em vigor que impedem os cortes (veja link abaixo). Ambos preveêm penalidades pelo descumprimento das decisões. A justificativa, porém, das concessionárias é que a empresa precisa preservar a imagem de seus clientes.