Eletropaulo deixou mais de mil clientes sem luz A Eletropaulo divulgou comunicado informando que, desde o último dia 20, já efetuou 1.086 cortes de luz de clientes que reincidiram na ultrapassagem da meta de consumo estabelecida para o racionamento. Os cortes estão ocorrendo em toda a área de concessão da Eletropaulo, formada pela capital e outros 23 municípios da região metropolitana. O critério adotado pela empresa para realizar os cortes segue as determinações da Câmara de Gestão de Crise de Energia Elétrica (CGE) que determina o início do cortes pelos clientes que registraram maior desvio de consumo em relação à meta. A empresa esclarece ainda que a lista de cortes contém clientes inadimplentes e clientes com os vencimentos em dia. Ao elaborar esta lista, a Eletropaulo verificou também se não havia nenhum pedido de revisão de meta pendente. Desta forma, só foram incluídos os cortes dos clientes que não solicitaram a revisão, aqueles que já tiveram pedido indeferido ou ainda os que tiveram a meta alterada, mas mesmo assim ultrapassaram por duas vezes a meta de consumo. Presidente anuncia pagamento de bônus O Palácio do Planalto confirmou que será amanhã, às 20 horas, o pronunciamento, em cadeia nacional de rádio e televisão, do presidente Fernando Henrique Cardoso, no qual anunciará a solução para o pagamento do bônus aos que consomem mais de 100KW e economizaram mais que a meta de consumo.