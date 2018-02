Eletropaulo inaugura hoje agência no Tatuapé A Eletropaulo vai inaugurar hoje uma agência para atender seus clientes do bairro do Tatuapé, na zona Leste de São Paulo. O novo posto de atendimento vai substituir as agências do Belém e da Penha. A nova agência, localizada na rua Serra do Japi, 471, fica próxima à praça Sílvio Romero e à estação de Metrô Carrão. A agência Tatuapé possui rampas para acesso de deficientes e pessoas idosas e banheiros com facilidades para deficientes. Os consumidores da região receberam na própria conta de luz um comunicado sobre o novo endereço da agência da Eletropaulo na região. Foram colocados também avisos nos postos que serão fechados. O horário de atendimento será de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 16h30min.