Eletropaulo inicia cortes na próxima 2ª feira A partir da próxima segunda-feira, 13 de agosto, a Eletropaulo iniciará os cortes de energia para os consumidores que não cumpriram a meta pela segunda vez. "Esperamos não cortar a energia de muitos consumidores", diz Wanderley Aparecido Campos, ouvidor da Eletropaulo. Segundo ele, a leitura dos relógios com o consumo de energia começou a ser feita ontem. "Vamos iniciar as entregas das contas de energia com o aviso de corte na sexta-feira, 10 de agosto." A Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE) estipulou, no início do racionamento, que todos os consumidores que não atingissem a meta de economia de energia de 20% teriam de pagar uma sobretaxa no primeiro mês em que o racionamento estivesse valendo. E, em caso de reincidência, além da sobretaxa, a energia seria cortada. Campos explica que os cortes serão feitos depois de 48 horas da entrega da conta de energia. E os consumidores poderão ficar até três dias sem energia. "Após este período, a Eletropaulo vai religar automaticamente." Caso a Eletropaulo não religue, Campos recomenda aos consumidores para que liguem avisando para a central de atendimento da Eletropaulo no 0800-7712393. Segundo ele, ainda não ficou definido se a energia de todos os reincidentes será cortada. "Não sabemos se serão poucos ou muitos consumidores que não atingirão a meta. Não quero arriscar um palpite sem saber." Campos explica, no entanto, que existem muitas empresas terceirizadas. "Se precisarmos cortar a energia de todos os reincidentes nós cortaremos." Por outro lado, alguns consumidores podem não ter a energia cortada. A metodologia que será usada pela empresa é a de analisar do maior para menor consumo que tenha ultrapassado a meta, ou seja, quem não conseguiu economizar, muito além da meta, fica mais sujeito ao corte. Ação na Justiça Para Nelson Miyahara, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo (OAB-SP), isso abre o direito para que os consumidores entrem com ações na Justiça. "Porque cortar a energia de alguns e não cortar a de outros? Se houver essa diferenciação o consumidor deve entrar na Justiça." Além disso, diz ele, se o consumidor que estava classificado no caso de exceção não teve a sua meta revisada adequadamente ou não recebeu resposta da Eletropaulo, e a energia foi cortada, ele pode recorrer à Justiça. Já para Ives Gandra a possibilidade de uma vitória na Justiça é muito remota. "Depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que a cobrança da sobretaxa e dos cortes são constitucionais, acredito que será extremamente difícil um juiz dar ganho de causa para os consumidores." Segundo ele, mesmo que o juiz dê ganho de causa para o consumidor, o governo consegue derrubar a liminar.