Eletropaulo lança novos serviços pela Internet A Eletropaulo está lançando novos serviços pela Internet. O site da empresa (veja o link abaixo) está oferecendo novos ícones de serviços como: consultar os débitos pendentes, segunda via da conta de luz e pagamento online da segunda via para os clientes que utilizam energia elétrica em baixa tensão - residências e comércio. Os serviços são gratuitos. O analista de negócios da Eletropaulo, Sílvio Locatelli explica que o cliente poderá solicitar a emissão da segunda via e efetuar o pagamento pela Internet por meio da conexão da empresa com o Bradesco. O cliente paga a conta via Internet sem ter nem que digitar o código de barras. A Eletropaulo já está em contato com outros bancos para firmar novas parcerias e viabilizar pagamento de contas pelo computador. O cliente que utilizar a Internet como canal de comunicação com a Eletropaulo ainda tem a possibilidade de contar com serviços como: solicitação de revisão de meta, de novas ligações, transferência de nome, alteração na data de vencimento da conta ou de endereço de entrega.