Eletropaulo não está preocupada com os cortes A Eletropaulo - que atende 4,8 milhões de clientes na capital e em outros 23 municípios - definirá até amanhã os procedimentos para o corte de energia, adiado para a próxima segunda-feira (20), dos consumidores que ultrapassaram a meta de consumo nos meses de junho e julho. De acordo com o supervisor de atendimento da empresa, Carlos Estácio, a capacidade de operação pode realizar 200 mil cortes por mês. Mas ele não confirma a informação de que cerca de um milhão de clientes da distribuidora estariam sujeitos ao corte. "Não contabilizamos ainda. Este número não é oficial e este montante é exagerado." Ainda segundo Carlos, a empresa trabalhará de acordo com sua capacidade de operação - ou seja, 200 mil cortes - como estabelece a Resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). "Não será um problema se não conseguirmos realizar todos os cortes. Iremos definir na sexta-feira (amanhã), mas não estamos preocupados." No entanto, a Eletropaulo já determinou critérios de prioridade, tendo em vista a dificuldade em realizar os cortes que excederem sua capacidade. Consumo maior aumenta a possibilidade do corte Além dos inadimplentes, os primeiros a serem atingidos serão os que ultrapassarem a meta em ordem decrescente de consumo. Ou seja, um consumidor de 500 kWh será cortado antes de outro de 200 kWh, mesmo se ambos tiverem excedido a meta em 50 kWh. Carlos avisa que, após o corte, o consumidor não precisa procurar a distribuidora para religar a energia. "Isto será automático e a taxa de religação será cobrada na conta de luz subseqüente." (veja quanto custa esta taxa que varia em cada distribuidora no link abaixo). Carlos também confirma que os pedidos de revisão da meta vêm sendo aceitos, mas devem respeitar os casos listados na Resolução da GCE (veja matéria no link abaixo). Um dos maiores problemas citados pelo supervisor da Eletropaulo, desde que o plano de racionamento entrou em vigor, é a quantidade de alterações feitas pelo governo através de Resoluções e reedições da Medida Provisória. Segundo ele, a velocidade com que a informação se propaga é tão grande que não há tempo suficiente para as distribuidores se adaptarem. "Quando uma mudança acontece, os clientes correm para nossas agências e isto gera conflitos. Portanto, tentamos amenizá-los dentro do possível."