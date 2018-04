Eletropaulo não tem previsão sobre recursos do BNDES A Eletropaulo não tem previsão sobre quando receberá os recursos do BNDES, referentes à perda de receita durante o racionamento de energia. Segundo a companhia, ações judiciais passadas voltaram à tona ontem e passaram a impedir o recebimento da segunda tranche de recursos pela empresa. A Eletropaulo diz que essas questões jurídicas são antigas e consideradas indevidas. No entanto, segundo a companhia, o governo exige que não haja pendência judicial para a liberação do dinheiro pelo BNDES. A Eletropaulo não divulgou o teor das ações jurídicas, mas informou que não estão relacionadas à baixa renda. O departamento jurídico da Eletropaulo está trabalhando para resolver a questão "o mais rapidamente possível", segundo a assessoria de imprensa da companhia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou resolução que homologa o cálculo do total de perdas que cada distribuidora alega ter tido no racionamento. A homologação dos valores permitirá ao BNDES liberar a segunda parcela do financiamento para as distribuidoras.