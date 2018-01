Eletropaulo obtém liminar que retirava seguro-apagão e taxa extra A Eletropaulo recorreu e conseguiu derrubar a liminar que retirava o seguro-apagão e a taxa extra da recomposição tarifária das contas dos consumidores residenciais da companhia. A liminar havia sido concedida pela 7ª Vara Cível Federal de São Paulo no mês de novembro em ação movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). A decisão favorável à Eletropaulo foi dada hoje pelo juiz Paulo Batista Pereira, do Tribunal Regional Federal (TRF) de São Paulo. A liminar determinava que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendesse a cobrança da recomposição tarifária e do seguro-apagão dos clientes residenciais da Eletropaulo, CPFL, Elektro e Bandeirante. Esses consumidores pagam pela recomposição tarifária 2,9% sobre o valor da conta de energia elétrica. Além disso, eles pagam o valor de R$ 0,0057 por cada quilowatt-hora (KWh) consumido. A Eletropaulo derrubou a liminar sozinha. As outras empresas também devem recorrer do fim da cobrança.