Eletropaulo premiará quem cumpriu meta do racionamento A Eletropaulo Metropolitana realizará, entre 22 de janeiro e 2 de março próximos, sorteios de refrigeradores e lâmpadas eficientes, além de um automóvel, para os consumidores residenciais que cumpriram suas metas de consumo ao longo do racionamento, encontram-se adimplentes com a companhia e com o seu cadastro atualizado. A promoção "Ligado na Conta Eletropaulo", como foi batizada a campanha, deverá absorver investimentos da ordem de R$ 1,25 milhão da companhia. "A promoção é uma forma de retribuir o esforço dos clientes ao longo do racionamento, que mantiveram uma economia média de 22% a 23% no período do racionamento", disse Gilberto Menezes, responsável pela área de Assuntos Corporativos da distribuidora. Embora não seja o seu objetivo principal da promoção, conforme ressaltou Menezes, a promoção deverá ter impacto positivo nos índices de inadimplência da empresa, que historicamente oscilam entre 5% e 8%. A empresa vem constatando uma melhoria dos índices de cumprimento da meta entre os seus clientes residenciais. Segundo dados da empresa, 78% desses clientes haviam cumprido as metas em dezembro, ante 75% do mês anterior. Em contrapartida, os clientes industriais e comerciais afrouxaram os seus controles e ampliaram os seus consumos no mês passado. Sorteios na TV O sorteios serão realizados de segunda a sexta-feira, no programa "Cidade Alerta", da TV Record. Os clientes serão selecionados de acordo com a relação entre o número de referência de suas contas e as extrações semanais da Loteria Federal. Os números da extração da loteria serão cruzados no sistema da Eletropaulo, selecionando 130 clientes por dia. Desse total, um consumidor será sorteado para ganhar um refrigerador de até R$ 600 de valor, de qualquer marca, com a condição de que ostente o selo Procel, que indica que se trata de um aparelho eficiente no consumo de energia elétrica. Os demais receberão duas lâmpadas fluorescentes compactas cada um. No último dia de sorteio, o ganhador receberá um automóvel no valor máximo de R$ 15 mil.