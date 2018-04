Eletropaulo pressiona para baixo resultado da AES A AES Corp., empresa norte-americana do setor de energia que controla a Eletropaulo e tem participação na Cemig, registrou um prejuízo líquido de US$ 313 milhões (US$ 0,58 por ação) no primeiro trimestre de 2002, em comparação com o lucro líquido de US$ 111 milhões (US$ 0,21 por ação) em mesmo período de 2001. No trimestre, a receita subiu para US$ 2,71 bilhões, de US$ 2,49 bilhões em 2001. O lucro da AES antes de mudança contábil relacionada com ágio totalizou US$ 0,30 por ação, em comparação com US$ 0,21 por ação em 2001, excedendo a estimativa da Thomson Financial/First Call que era de lucro de US$ 0,26 por ação. O lucro líquido a partir de operações recorrentes foi de US$ 0,36 por ação, em relação a US$ 0,43 por ação em 2001. A AES prevê que em todo o ano de 2002 o lucro a partir de operações recorrentes fique entre US$ 1,35 por ação e US$ 1,45 por ação, incluindo as perdas operacionais estimadas na Argentina, que anteriormente foram excluídas. A empresa disse que as perspectivas refletem a contínua queda dos preços nos mercados do atacado. Em 2001, a companhia teve lucro operacional de US$ 727 milhões (US$ 1,35 por ação). A AES disse que está a caminho de sua meta para reduzir as despesas operacionais mundiais em US$ 100 milhões em 2002 e que deverá exceder as expectativas de fluxo de caixa e liquidez para 2002. No Brasil, a AES controla a Eletropaulo, tem participação na Cemig e é dona das geradoras AES Tietê e AES Uruguaiana. O segmento Large Utilities da AES que atende 11 milhões de clientes incluem a Ipalco em Indiana, Cilcorp em Ilinois, EDC na Venezuela, Cemig e Eletropaulo no Brasil. Esse segmento gerou US$ 140 milhões de EBT (lucro antes de impostos) no primeiro trimestre, abaixo do EBT de US$ 242 milhões em 2001. A redução no trimestre deveu-se a menores contribuições da Eletropaulo e Cemig principalmente em virtude da demanda mais reduzida com o racionamento de energia no Brasil até meados de março de 2002. As informações são da agência Dow Jones.