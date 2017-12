Eletropaulo quer dividir empresa em 15 unidades O diretor-financeiro da Eletropaulo, Orestes Gonçalves, informou que a empresa será dividida em 15 unidades de negócios para racionalizar a administração, aumentar a eficência e reduzir custos. Cada unidade, que responderá por uma região de atendimento da companhia, terá faturamento anual entre US$ 100 mi e US$ 260 mi. "Queremos deixar a empresa cada vez mais micro para atender melhor às necessidades de cada consumidor", disse Gonçalves. A Eletropaulo está passando por um processo de consolidação acionária, que transferirá para as mãos da empresa norte-americana AES o controle da companhia, que atualmente é compartilhado com a empresa francesa EDF. A Eletropaulo tem dívidas de US$ 1,6 bi, que estão sendo roladas pela companhia. "Até julho deste ano, todos os vencimentos já estão rolados", afirmou o executivo.