Eletropaulo reacende a luz dos apagados A Eletropaulo informou ontem que os cortes no fornecimento continuarão até o fim do racionamento. Os três mil funcionários contratados pela concessionária para fazer o trabalho também são responsáveis pela religação da energia, que já começou. A empresa esclarece que, segundo as normas da Câmara de Gestão da Crise da Energia (GCE), as concessionárias têm até três dias para religar a energia das casas que sofreram os cortes. Outro fator explicado pela Eletropaulo é que mesmo quem está com as contas em dia terá de pagar a taxa de religação, que é de R$ 4,13. Em relação às pessoas que não atingiram a meta, a empresa explica que, para haver o corte, não importa se o excedente do consumo foi em mês alternado ou consecutivo. Por exemplo, se o consumidor não atingiu a meta em maio, conseguiu economizar em junho e voltou a ultrapassar a meta em julho, terá a energia cortada, de acordo com a determinação da GCE. Sobre um possível reajuste das tarifas, a Eletropaulo afirma que não pretende fazer o reajuste. Segundo a empresa, já houve um aumento de 16,61% no início de julho.