Eletropaulo reativa distribuição de lâmpadas A Eletropaulo começou a distribuir gratuitamente lâmpadas como foi feito na época do ´apagão´ para os consumidores de baixa renda. Este ano, o programa foi reativado e deveria oferecer 230 mil lâmpadas, mas apenas 30 mil usuários foram buscá-las. Quem tem direito a receber está sendo informado pela Eletropaulo nas contas de luz. As exigências para retirá-las são morar numa cidade atendida pela concessionária, ser consumidor de baixa renda - gasto mensal máximo de até 80 kilowatts/hora - e não ter participado da primeira etapa do programa. Segundo a empresa, cerca de 300 mil pessoas preenchem esses requisitos. Nas contas de luz estão sendo informados os 50 pontos onde os consumidores poderão retirar de graça as lâmpadas. Estarão sendo distribuídas apenas duas lâmpadas por pessoa. Maiores detalhes poderão ser obtidos através do telefone 0800-7700120.