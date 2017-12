Eletropaulo recebe 67 mil ligações desde o dia 4 O call center da Eletropaulo registrou, do último dia 4 até ontem, 67 mil ligações atendidas. Apenas ontem, 9 mil chamadas foram finalizadas e a estimativa é de que hoje este número suba para 10 mil. O tempo médio de atendimento de cada ligação caiu de 9 minutos no primeiro dia para em torno de 6 minutos ontem. De acordo com o gerente de atendimento da companhia, Fernando Mirancos, a maioria das dúvidas ainda é sobre cálculo e revisão da meta de consumo, além de dicas de como economizar energia elétrica. A empresa não informou o número de tentativas de ligações neste período. A estimativa do número de tentativas atual, segundo Miranco, a de 500 mil. No primeiro dia, duas milhões de pessoas tentaram acessar o serviço de atendimento da Eletropaulo pelo número 0800-7712393, segundo informações da Telefônica. A partir do dia 25 de junho, o call center passará a operar com quase o dobro de sua capacidade, ou seja, passando de 117 posições e 270 atendentes para 230 posições e 500 atendentes. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 às 21 horas.