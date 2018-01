Eletropaulo registra queda de 34,6% no lucro do 1º trimestre

SÃO PAULO - A AES Eletropaulo, responsável pela distribuição de energia na região da Grande São Paulo, registrou lucro líquido de R$ 30,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma queda de 34,6% ante os R$ 46,8 milhões reportado no mesmo período do ano passado.

O Ebitda da companhia somou R$ 181 milhões entre janeiro e março, queda de 39,3% em relação aos mesmos meses de 2015.

A companhia também divulgou resultado líquido e Ebitda ajustados, nos quais são consideradas questões como ativos possivelmente inexistentes. Nesse caso, a distribuidora registrou um lucro líquido de R$ 2,1 milhões no primeiro trimestre, abaixo dos R$ 51,1 milhões de um ano antes, e Ebitda de R$ 217 milhões, abaixo dos R$ 384 milhões anotados no mesmo intervalo do ano passado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A receita líquida da distribuidora totalizou R$ 2,880 bilhões nos primeiros três meses de 2016, queda de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado financeiro representou uma despesa de R$ 17,2 milhões, 84,9% menor que a despesa de R$ 114,2 milhões anotada um ano antes.