Eletropaulo sai de prejuízo e lucra R$ 373 milhões em 2006 A Eletropaulo registrou lucro líquido consolidado de R$ 373,371 milhões em 2006, revertendo prejuízo de R$ 155,533 milhões do ano anterior. A empresa de distribuição de energia elétrica em São Paulo e região metropolitana explicou, no relatório de administração, que as demonstrações contábeis de 2005 e 2004 sofreram reclassificações conforme estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), referente ao tratamento contábil dos gastos diferidos com a readequação da dívida de 2004. A receita líquida de 2006 subiu 0,7%, para R$ 8,354 bilhões. O Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) foi de R$ 1,763 bilhão, mostrando evolução de 57,2%. A empresa informou que esse acréscimo reflete a redução de 7,6% nos custos das despesas operacionais. O Ebitda ajustado de 2006 totalizou R$ 2,490 bilhões, com expansão de 16,7% sobre o exercício anterior. A dívida líquida consolidada apresentou redução de 19,8% sobre dezembro de 2005, para R$ 3,657 bilhões. A companhia vai propor, na reunião do conselho em 9 de abril, o pagamento de dividendos à razão de R$ 3,23 por lote de mil ações preferenciais e de R$ 2,94 para o lote de ações ordinárias.