Eletropaulo sai de prejuízo para lucro de R$ 25,085 milhões A Eletropaulo saiu de prejuízo de R$ 16,697 milhões no primeiro trimestre de 2005 para lucro líquido de R$ 25,085 milhões em igual período deste ano. A receita líquida caiu 0,47%, para R$ 1,980 bilhão, e o resultado bruto aumentou 61,31%, para R$ 347,426 milhões. A linha financeira líquida negativa aumentou 15,86%, para R$ 121,653 milhões, e o resultado operacional subiu 104,54%, para R$ 225,773 milhões. O patrimônio líquido ao final do período era de R$ 1,980 bilhão. As informações são consolidadas.