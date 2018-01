Eletropaulo tem lucro de R$ 124 milhões no semestre A Eletropaulo fechou o primeiro semestre deste ano com lucro líquido de R$ 124,351 milhões, frente a prejuízo de R$ 146,328 milhões em igual período de 2002. O lucro por ação ficou em R$ 0,00297. A receita líquida da empresa teve alta de 7,66%, para R$ 2,917 bilhões. O lucro bruto saiu de R$ 269,190 milhões, nos seis primeiros meses do ano passado, para R$ 208,747 milhões, de janeiro a junho de 2003. A companhia teve receita financeira líquida de R$ 139,982 milhões no primeiro semestre, comparado a despesa líquida de R$ 513,835 milhões em igual intervalo de 2002. O resultado operacional ficou positivo em R$ 348,729 milhões, frete a prejuízo de R$ 244,645 milhões. A empresa teve perda não operacional de R$ 5,965 milhões no primeiro semestre deste ano. No mesmo período do ano passado, essa conta trouxe perda de R$ 7,315 milhões. Em 30 de junho, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 2,230 bilhões. O valor patrimonial por ação estava em R$ 0,05332. Todos os dados são consolidados.