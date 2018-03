Eletropaulo tem prejuízo de R$ 871,078 mi em 2002 A Eletropaulo Metropolitana registrou prejuízo líquido de R$ 871,078 milhões em 2002, revertendo lucro de R$ 567,382 milhões apurado no ano anterior. O resultado do ano passado consta em ata de reunião do conselho de administração da empresa, realizada ontem. "Face à apuração do prejuízo líquido no exercício de 2002, no montante de R$ 871.078.539,52, conforme apresentado nas demonstrações contábeis, propõe-se a absorção de parte do mesmo, permanecendo na conta de Prejuízos Acumulados o valor de R$ 159.513.859,33", diz a ata. O encontro aprovou também a proposta de remuneração global anual dos membros da administração, relativa a 2002, no montante de R$ 25 milhões. A cifra será ainda submetida aos acionistas, em assembléia geral ordinária (AGO).