Eletros estima alta nas vendas de 5% a 10% neste ano

Para Kiçula, as máquinas de lavar seguem beneficiadas por o governo ter mantido a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 10% até 1º de outubro e o fato de apenas 52% dos lares brasileiros serem equipados com o produto. "O IPI para máquinas de lavar foi mantido em 10% e, segundo o ministro Mantega (ministro da Fazenda, Guido Mantega), permanecerá neste patamar", disse o presidente da Eletros.

O ano, segundo ele, se desenha como mais difícil do que o ano passado pela deterioração da economia e pelo aumento do IPI para alguns produtos do setor. "Mas a expectativa é de crescimento", reforçou.

Kiçula ainda vê como favorável para o setor o Minha Casa Melhor, do governo federal, que visa a financiar itens das linhas marrom e branca para as famílias que participam do Minha Casa Minha Vida. "O programa foi um prêmio para o setor e para as pessoas de baixa renda, que não tinham condições de colocar estes produtos em casa."