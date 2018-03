Eletros manifesta preocupação com preço do aço

Kiçula informou que o setor reivindica a manutenção do preço do aço enquanto durar a redução da alíquota de IPI para os produtos da linha branca. Como exemplo, ele citou que na fabricação de um fogão, 85% a 90% das peças são de aço. Kiçula lembrou que os fabricantes de eletrodomésticos se comprometeram com o governo a repassar para o consumidor a redução do tributo, mas as siderúrgicas têm manifestado a intenção de aumentar o preço do aço no início do ano.

O empresário participou hoje, em Brasília, da reunião do Fórum de Competitividade Eletroeletrônico, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mas disse que não levou o assunto para debate porque a discussão tem de ser feita com o ministro Miguel Jorge, que está na Alemanha, na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.