Eletros pede prorrogação de financimento de eletroeletrônicos A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) encaminhou hoje ofício ao Ministro do Trabalho, Jaques Wagner, solicitando a prorrogação da linha de financiamento para compra de geladeiras, fogões, lavadoras de roupas e televisores com recurso do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), conforme condições já estabelecidas na primeira fase deste programa. O presidente da Eletros, Paulo Saab, afirmou que o setor considera importante que o governo disponibilize esta linha de crédito por ser um instrumento de estímulo à compra de eletroeletrônicos em condições mais acessíveis para as classes de menor poder aquisitivo. O presidente da Eletros disse que a retomada das vendas verificada nos últimos dois últimos meses foi puxado basicamente pelo crédito, não pela recuperação do emprego ou da renda. Por estes fatores e, diante da notícia de que o governo não irá prorrogar esta linha de financiamento, conforme informações divulgadas hoje, a Eletros encaminhou ofício ao ministro reiterando manifestação do setor no interesse prorrogação da linha de financiamento solicitada formalmente em dezembro de 2003 ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que foi o coordenador da implantação do programa. Segundo a direção da Eletros, o setor vinha destacando reiteradamente a importância desta linha de crédito, mas observando que era necessário que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal (CEF) ? instituições que estavam concedendo os recursos ? divulgassem de forma ampla a existência deste financiamento. "Na nossa avaliação, a demanda por essa linha poderia ser bem maior, se a população tivesse mais informações sobre o financiamento e suas condições", disse Saab.