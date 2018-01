Eletros projeta vendas 8% maiores para o setor no Dia das Mães A indústria de equipamentos eletroeletrônicos prevê um ano melhor que o anterior para as vendas do setor no Dia das Mães. Segundo projeção da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), que leva em conta a demanda do mês de abril, a comercialização destes itens deve aumentar cerca de 8% no período, ante o resultado verificado nas vendas relacionadas à data comemorativa de maio de 2004. Na linha de produtos portáteis, a associação espera obter maior volume de vendas com liquidificadores, batedeiras e secadores/modeladores. Nos itens da linha de imagem e som, a expectativa é de maiores negociações de aparelhos de DVD, televisores e câmeras fotográficas digitais. Já na linha branca, a Eletros prevê maior demanda por refrigeradores, lavadoras automáticas e microondas. De acordo com a entidade, o volume de lançamentos de novos produtos e a realização de promoções neste Dia das Mães são bastante expressivos, em virtude da tendência de recuperação de vendas, esperada para ser consolidada ao longo de 2005. As estatísticas da Eletros demonstram que o Dia das Mães é tradicionalmente a segunda melhor data do ano em vendas de produtos de imagem e som e da linha branca, atrás apenas das vendas relacionadas ao Natal. No caso dos portáteis, tem participação praticamente semelhante às vendas natalinas, com resultados ainda mais expressivos. Estudo realizado pela associação sobre o impacto desta data nos negócios do setor mostra que as vendas de geladeiras de até 300 litros costumam ficar 5% acima da média histórica anual nos meses de março e 2% em abril - meses em que o varejo faz as encomendas para essa data. Nas geladeiras acima de 300 litros, a proporção é 8% maior em março e 10%, em abril. No caso dos televisores de 14 a 22 polegadas, as vendas se situam 1% acima da média em abril e 4% em maio. A Eletros destaca que a sazonalidade é ainda mais expressiva nos televisores de tela grande. Os aparelhos com mais de 22 polegadas vendem 15% mais em abril e 24% acima da média em maio.