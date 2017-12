Eletros rejeita mais proteção argentina contra televisor A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) rejeitou nesta sexta-feira a proposta da Associação de Fábricas Argentinas de Produtores de Eletrônica (Afarte) de que mais medidas sejam tomadas para proteger o setor contra a suposta invasão de televisores brasileiros produzidos na Zona Franca de Manaus. Para a Eletros, as medidas protecionistas argentinas são "mais um ataque descabido da indústria argentina contra os fabricantes brasileiros". O presidente da entidade, Paulo Saab, foi categórico ao afirmar: "Rejeitamos a solicitação de mais penalidades contra a exportação de tevê em cores do Brasil para a Argentina". A Afarte diz que a cobrança da alíquota de 21,5% é insuficiente porque o televisor a cores fabricado em Manaus tem subsídios e vantagens tributárias. Porém, Saab afirma que essa acusação "é inverídica" e destaca que o produto brasileiro fabricado em Manaus "não goza de qualquer subsídio ou vantagem tributária na composição de seus preços de exportação e cumpre plenamente as regras de comércio" da OMC. "Se não fosse assim, o governo argentino, mais do que a Afarte, deveria ter encaminhado esta acusação no marco legal da OMC", observa o presidente da Eletros, ao explicar que, nesse caso, a medida adequada não seria uma investigação de salvaguardas, como ocorre no momento, mas uma denúncia da concessão de subsídios por parte do governo brasileiro aos produtores locais.