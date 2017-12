Eletrosul também reajusta tarifas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou há pouco um reajuste de 8% nas tarifas de energia elétrica da Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A (Eletrosul) e de Furnas Centrais Elétricas S.A . O reajuste passará a vigorar a partir de 1º de janeiro. O aumento, segundo explicou a Aneel, é em decorrência do reajuste de 7% nas tarifas de energia produzida pela Itaipu Binacional e pela correção da alíquota da Cofins, que passou de 2% para 3%. A energia gerada por Itaipu é repassada pela Eletrosul e por Furnas a 17 distribuidoras, entre elas a Eletropaulo (São Paulo), a Light (Rio de Janeiro) e a Cemig (Minas Gerais). Segundo a Aneel, as distribuidoras só poderão repassar o aumento para o consumidor final nas datas-base dos reajustes anuais. De acordo com a Agência, o preço do quilowatt (KW) na tarifa básica da energia de Itaipu passará, a partir de 1 de janeiro, de US$ 17,60 para 18,83.