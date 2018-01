Elevação da Selic frustra, decepciona e preocupa indústria O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro, disse hoje que a nova elevação da Selic, a taxa básica de juros da economia, determinada hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), frustra, decepciona e preocupa a indústria e todo setor produtivo. "Mais uma vez a indústria e o conjunto da sociedade brasileira experimentam a frustração de verificar que a decisão do Copom se coloca numa linha equivocada, depois de sete meses de escalada nesse processo de elevação da taxa de juros, quando havia uma expectativa de que, finalmente, o governo interromperia o aperto da política monetária, fomos surpreendidos por esta decisão", afirmou Monteiro, de acordo com nota divulgada por sua Assessoria. Para ele, o preço da elevação da Selic será a diminuição ainda maior do ritmo de crescimento da economia, com todos os custos decorrentes. "É lamentável que, na medida que todo o País se empenha para construir uma agenda do crescimento, estas posições das autoridades monetárias, extremamente conservadoras e, no nosso entendimento, equivocadas, terminem por comprometer todo esse esforço que vínhamos construindo", declarou. A CNI avalia que o atual ciclo de aperto monetário já era excessivo e desnecessário e a nova alta apenas agravará as dificuldades para a atividade produtiva que este ciclo de aperto monetário já ocasionou.