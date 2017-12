Elevar juros contra inflação é mecanismo pobre, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), criticou hoje a política monetária do governo federal. Alckmin disse que não é possível buscar a meta de inflação por meio apenas da alta de juros. Para ele, essa política é "muito pobre". Alckmin espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) não aumente a Selic na reunião desta semana e reiterou que é preciso maior eficiência do gasto público e desoneração do setor privado. O governador participou da abertura do Fórum Brasil-Portugal, promovido pela Fundação Luso-Brasileira na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).