Elevar Selic foi "estratégia essencial", diz dirertor do IIE O ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional(FMI) e atual diretor do Institute for International Economics (IIE) dos Estados Unidos, Michael Mussa, qualificou de uma "estratégia essencial" a decisão do Copom de elevar a Selic para 25,5%. "É obvio que se a Selic ficar onde está hoje e se a taxa de inflação ficar em apenas 8% ou 9%, os custos reais de financiamento serão muito elevados", disse Mussa, após participar de um seminário no Fórum Econômico Mundial. Ele observou que na crise do real em 1999, o BC elevou a Selic para 45% "para recuperar o controle" da situação. "E o então presidente do BC, Armínio Fraga, foi capaz de reduzi-la num espaço de três ou quatro meses para a metade desse nível. Estou certo que essa é a estratégia que está sendo adotada agora, que é essencial". Michael Mussa acredita que a elevação da meta de superávit primário seria muito benéfica para o País. "Seria útil para o governo trabalhar na direção de uma melhora moderada no superávit primário, que iria reforçar os avanços já conquistados na recuperação da confiança", disse. Segundo o economista, um aumento da meta estimularia, no curto prazo, uma maior redução do risco Brasil. "E se os spreads sobre a dívida caírem ainda mais, isso seria um fator muito positivo para o crescimento da economia brasileira." Mussa alertou, no entanto, que o governo brasileiro não deveria se comprometer com um superávit primário que não pode ser atingido. "A pior coisa é prometer e depois não cumprir; isso seria desestabilizador", disse. "O governo precisa definir o que pode ser atingido, dentro da perspectiva política, e prometer um pouco menos, para ter uma margem de segurança." O diretor do IIE disse que o novo governo brasileiro fez, até aqui, um trabalho "excelente", mas as incertezas dos investidores continua prevalecendo. "Está claro que a situação melhorou substancialmente desde as eleições, mas ela continua incerta", afirmou. Segundo ele, houve uma importante melhora na confiança do mercado em relação ao Brasil, mas a taxa de risco país ainda não retornou aos níveis que permitiriam afirmar que os problemas foram superados. "A preocupação é de que eventos ruins possam tornar o sentimento negativo outra vez", disse Mussa. "E mesmo que isso não ocorra, é preciso ter um maior avanço para sair desse clima de incerteza." Mussa disse que o governo terá, a partir de agora, "trabalho pesado de propor e passar um Orçamento, incluindo uma reforma da previdência e outras reformas, algo que certamente trará muitas dificuldades políticas". Por isso, segundo ele, os riscos para o País ainda existem . "Em termos das reações do mercado, se o governo encontrar dificuldade para entregar (o que prometeu), então pode haver problemas." Mussa disse também que ainda é prematuro tentar prever se o Brasil será capaz de recuperar o acesso aos mercados de capitais internacionais em 2003. "É muito cedo para julgar agora", disse. "O risco Brasil já melhorou 1.000 pontos base, mas é preciso que ele caia pelo menos outros duzentos ou trezentos pontos. E isso é possível de ser conquistado." Veja o especial sobre os Fóruns de Davos e Porto Alegre