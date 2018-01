Elizabeth Farina diz que não participará de julgamento da Ambev A presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Elizabeth Farina, informou hoje que não deverá votar no processo que julgará a troca de ações entre as cervejarias Ambev e Interbrew, agora denominada Imbev. Ela afirmou que prefere não participar porque trabalhou como consultora da Ambev, no processo de 1998, quando a empresa foi criada e aprovada pelo Cade. A Ambev e a Imbev anunciaram a troca de ações em março do ano passado e formalizaram a operação no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) deram, no ano passado, pareceres favoráveis ao negócio. Elizabeth Farina participou hoje da abertura do seminário "Estudos em Métodos Quantitativos aplicados à Defesa da Concorrência e Regulação Econômica", que se realizará até quinta-feira, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), pela SDE e pela Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec). O Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Hélcio Tokeshi, que participaria da abertura do evento, não compareceu por motivo de atraso de vôo.