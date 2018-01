Elo, Saint-Gobain e Cultura Inglesa abrem vagas

Até o dia 30 de outubro a Elo procura estudantes dos cursos de Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Estatística e Matemática para estágio na empresa. Para candidatar-se é preciso ter formação prevista entre junho de 2018 e junho de 2019, além de inglês e Excel avançados e disponibilidade para trabalhar na unidade de Alphaville da empresa. Mais informações pelo site.

A Santo Antonio Energia, concessionária hidrelétrica, também procura estagiários. Para tentar uma vaga é preciso estar no terceiro ano de alguns desses cursos: Engenharias, Ciência da Computação, Matemática, Economia e Estatística. Candidatos com inglês intermediário e conhecimentos em Excel podem inscrever-se pelo site até o dia 30 de outubro.

A fabricante de equipamentos tecnológicos para operadoras de telefonia e varejistas Allied abriu seu processo de estágio, que vai até o dia 15 de outubro. Não há exigência por nenhuma área de atuação específica, mas os estudantes devem estar matriculados nos cursos de Administração de Empresas, Engenharias, Matemática, Economia ou Estatística. É necessário ter formação entre dezembro de 2015 e dezembro deste ano, além de disponibilidade para trabalhar em São Paulo. Para candidatar-se e saber mais informações, basta acessar o site.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Grupo Elfa, do segmento de saúde, procura estagiários com conhecimentos do pacote Office que estejam cursando graduação com previsão de conclusão para dezembro de 2018. É necessário ter disponibilidade para mudança de cidade após a efetivação. Interessados dos cursos de Administração, Gestão de Recursos Humanos, Direito, Psicologia, Farmácia, Gestão Comercial, Relações Internacionais, Gestão Financeira, Contabilidade, Economia, Logística, Tecnologia da Informação, Sistema de Informação, Redes, Sistemas para Internet, Ciências da Computação, Ciências Atuariais e Engenharias podem se cadastrar pelo site até o dia 20 de outubro. Além da bolsa-auxílio, a empresa também oferece seguro de vida, ticket refeição, vale-cultura e auxílio-transporte.

Quem deseja estagiar na multinacional francesa Saint-Gobain pode participar do processo seletivo até o próximo dia 31 de outubro. A companhia, que atua no mercado com as marcas Quartzolit, Weber, Telhanorte e Brasilit procura jovens com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 com disponibilidade para morar nas cidades de Barbacena, São João Del Rei, Carandaí, Cristiano Otoni e Ressaquinha (Minas Gerais). Podem participar alunos dos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação, Marketing, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Produção, Engenharia de Minas, Engenharia de Metalurgia e Química. Mais informações no site.

Para estudantes que buscam uma oportunidade no setor bancário, o Banco Pine procura alunos dos cursos de Administração de Empresas, Engenharia de Produção, Economia e Ciências Econômicas para trabalhar em São Paulo e Rio de Janeiro. É preciso ter formação até dezembro de 2019, estudar no período noturno e ter inglês e Excel intermediários. É possível fazer inscrição nesses sites até dia 30 de outubro.

A Cultura Inglesa oferece vagas para professores em São Paulo e Santa Catarina. Interessados devem enviar currículos até o dia 21 de outubro para academic@culturainglesasp.com.br. É preciso comprovar proficiência no idioma e ter experiência mínima de um ano na função. Aqueles que tiverem graduação em Letras (português/inglês) e certificação internacional terão preferência. A escola oferece seguro de vida e de saúde, plano de previdência e odontológico, bolsas integrais para cursos de inglês para filhos de funcionários com até 24 anos, descontos na Faculdade Cultura Inglesa e em outras universidades para graduação e pós-graduação, vale-alimentação, participação em congressos nacionais e internacionais e oportunidade de obtenção de certificados internacionais da Universidade de Cambridge.