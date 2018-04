Elogios ao Proálcool não surpreendem produtor A possibilidade de retomada do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), aventada hoje pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, no Rio de Janeiro, não causou o impacto esperado junto ao setor sucroalcooleiro. "Já era esperado que o governo tomasse atitude semelhante, já que o mundo todo está caminhando nesta direção. Só o Brasil é que ainda não estava enxergando esta realidade", afirmou o diretor superintendente da União da Agroindústria Canavieira (Unica), Luiz Carlos Correia Carvalho, que acompanhou o ministro em recente viagem à Índia e à China, para discutir a utilização do álcool combustível. "O ministro ficou impressionado porque em todas as visitas que fizemos o álcool era o tema mais questionado", disse. Para Carvalho, a declaração de Sérgio Amaral sobre a retomada do Proálcool é diferente de outras tantas já feitas por representantes do governo neste sentido, por conta da atual conjuntura favorável ao produto no mercado internacional. "Todos os países estão buscando alternativas à gasolina e ao diesel, principalmente agora com o aumento no preço do barril de petróleo", avaliou. Para ele, a primeira medida que o Brasil deve tomar no sentido da revitalização do Proálcool é de firmar-se no mercado externo. "Nós detemos a tecnologia e temos que aproveitar a hora para dominar este mercado", disse. Quanto ao consumo interno, lembra Luiz Carlos Correia Carvalho, o mercado já tem dado sinais de recuperação. Nos primeiros três meses de 2002, houve um aumento no consumo de carros a álcool de 145% sobre o primeiro trimestre de 2001, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores). A diferença nos preços entre álcool e gasolina na bomba de combustível é apontada como a principal razão do aumento de consumo do carro a álcool. De olho no aumento do consumo, as montadoras já estão investindo em novas linhas de produtos. A Volkswagen foi a primeira a anunciar, recentemente, que estava retomando uma linha de montagem de veículos a álcool. Com o crescimento registrado no mercado consumidor, a frota de veículos movidos a álcool no país atingiu 3% do total, nos três primeiros meses deste ano, depois de ficar por quase 10 anos estacionada abaixo de 1%. "O ideal para o Brasil seria uma frota composta por 20% de carros a álcool", afirma o empresário Cícero Junqueira Franco, presidente da Usina Vale do Rosário e considerado um dos principais fundadores do Programa Nacional do Álcool, em 1975. "Esta frota pode ser formada principalmente por veículos de instituições governamentais e de taxistas, por exemplo", afirma.