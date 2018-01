Em 10 anos, preços públicos subiram mais que inflação Nos últimos dez anos, os preços públicos - em especial o dos transportes coletivos em São Paulo - registraram reajustes superiores ao apurado para o Índice do Custo de Vida (ICV). Esta conclusão faz parte de análise realizada pelo Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - (Dieese). A inflação acumulada no município de São Paulo foi de 94,62%, segundo cálculo do Departamento. Já o grupo dos preços públicos e administrados (185,75%) apresentou diferença de praticamente o dobro da inflação geral, ou de 91,13 ponto porcentual. O estudo, feito em conseqüência da entrada em vigor dos novos preços do transporte coletivo em São Paulo, no dia 30 de novembro, foi divulgado nesta terça-feira e leva em consideração os índices de inflação anuais, com o acumulado de 2006 até novembro (1,91%). "Esta análise parece indicar que não se justifica nenhum reajuste nas tarifas dos ônibus municipais e do metrô", disseram os analistas. Eles ressaltaram, no entanto, que há necessidade de um estudo detalhado das planilhas de custos das empresas de transporte coletivo para legitimar os aumentos demandados. Nos últimos dez ano, os transportes coletivos subiram 136,77% - ou seja, 42,15 pontos porcentuais acima da inflação do período (94,62%). O Dieese destaca que os aumentos concedidos aos diferentes meios de transportes não ocorreram de forma homogênea, com maior aumento na tarifa do ônibus municipal (150,00%) e menor no metrô (106,87%). "Em todos eles, porém, as variações foram acima da inflação geral", consideraram. Picos de alta Os técnicos do Dieese ressaltaram que em três desses 10 anos estudados, os reajustes tarifários foram "muito superiores" à taxa geral. Em 1997, para uma inflação geral de 6,11%, os preços públicos e administrados tiveram seus valores reajustados em 22,08%, com diferença de 15,97 ponto porcentual. Em 1999, a inflação geral foi de 9,57%, contra alta de 22,58% nos preços públicos, ou seja, com diferença de 13,01 ponto porcentual. No ano seguinte, a inflação geral ficou em 7,21% e o aumento dos públicos e administrados foi de 20,16%, com diferença 12,95 ponto porcentual. "Quanto aos reajustes do Transporte coletivo, nos diversos anos estudados, chama atenção que estes, praticamente, não ocorreram nos anos pares. Coincidência ou não, estes foram anos de eleição, quer seja para prefeito ou para o governo estadual e federal", salientaram. Maiores diferenças Ainda considerando os últimos 10 anos, 2003, 2005, 2001 e 1998 foram os anos com maiores aumentos em relação à inflação geral. Em 2003, a inflação medida pelo Dieese ficou em 9,52% e tarifas de transporte com alta de 21,83%, com diferença de 12,30 pp. Os reajustes foram equivalentes entre metrô (25,80%), ônibus municipais (21,44%) e outros coletivos (20,92%). Em 2005, a inflação geral foi de 4,55% e a tarifa dos coletivos contou com aumento de 15,01%, ou seja, uma diferença de 10,47 pontos. Nesse ano, o maior aumento foi observado nos ônibus municipais (17,66%), pois os demais meios de transporte público reajustaram seus valores em torno de 11%. Em 2001, o ICV acumulou alta de 9,42% contra um aumento nas passagens de 19,78%, ou seja, 10,35 pontos acima da inflação. Neste ano, o maior reajuste se deu, mais uma vez, nos ônibus municipais (21,74%) e nos outros coletivos (18,69%). O bilhete de metrô sofreu alta de 12,91%. Em 1998, a inflação ficou em 0,49% ante reajuste nas tarifas de 8,24%, com diferença de 7,75 pontos. As maiores altas foram observadas nos ônibus municipais (11,11%) e no metrô (6,61%).